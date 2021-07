Da William e Kate (con il principino George) a David Beckham, da Tom Cruise a Kate Moss. Tutti i vip presenti a Wembley

A Wembley sta andando in scena l'attesissima finale di Euro 2020. Nello stadio di Londra si sta svolgendo l'evento calcistico più importante e invocato dell'intera stagione e i vip accorsi per non perdersi lo spettacolo sono tanti. Tutti tifosi d'eccezione pronti a godersi la partita.

Capi di stato, ex giocatori, la famiglia reale e anche qualche attore di Hollywood e volto noto della musica internazionale, non manca proprio nessuno. A un appuntamento del genere non possono mancare le cariche istituzionali di entrambi i Paesi coinvolti e, dunque, a Sergio Mattarella risponde un Principe William con il figlio, il principion George, e la moglie Kate Middleton.

Seduto accanto al Presidente della Repubblica troviamo il presidente della Figc Gabriele Gravina. Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, invece ha dovuto rifiutare al biglietto per Wembley perché chiamato a Tokyo, tra qualche giorno per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi.

Un tifoso di eccezione che vivrà il match con grande trasporto è sicuramente Leonardo Spinazzola che, dopo l'intervento riuscito al tendine d'Achille, non ha resistito ad accompagnare i suoi compagni nella tana degli inglesi. Spinazzola ha raggiunto ieri i suoi compagni in ritiro per mostrargli da vicino tutto il suo sostegno e per vivere la finale accanto a loro.

I volti noti, però, non mancano anche nelle fila inglesi. L'Inghilterra, padrona di casa, ha avuto la possibilità di invitare tanti vip appassionati di calcio. I Tre Leoni sono accompagnati dal tifo del premier britannico Boris Johnson e dalla moglie Carrie Symonds, oltre che dal principe William, grande tifoso della sua nazionale e appassionato di questo sport. Non presente la consorte Kate, impegnata nel pomeriggio per seguire la finale di Wimbledon.

A rappresentare la Uefa c'è ovviamente il presidente Aleksander Ceferin che ha invitato ufficialmente Christian Eriksen, giocatore dell'Inter, che si è reso protagonista di uno dei momenti più spaventosi di questo europeo. Tra le stelle più attese anche David Beckham, seduto al fianco di Tom Cruise.

Oltre ai nomi legati al mondo dello sport spiccano le presenze dei cantanti Robbie Williams, Noel Gallagher e Adele. Gli occhi degli uomini, invece, saranno stati sicuramente allietati dalla presenza della modella Kate Moss.

