Kate Middleton e William, oggi sono 9 anni di matrimonio: il post per celebrare la ricorrenza. C'è anche Harry

Kate Middleton

Meghan Markle contro Kate Middleton: «È lei la favorita della famiglia reale»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Aprile 2020, 17:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

festeggiano oggiEraquando la coppia ha coronato il suo sogno d'amore all'Abbazia di Westminster davanti a milioni di telespettatori nel mondo. Il loro è stato ildel secolo, con buona pace diPer celebrare la ricorrenza l'account ufficiale dellaha pubblicato una foto di quel giorno e ringraziato per tutti i messaggi di auguri ricevuti.«Nove anni oggi. Grazie per tutti i vostri messaggi per l'anniversario di matrimonio del duca e della duchessa di Chambridge», si legge a corredo della foto. Lo scatto mostra la coppia appena sposata e sulla soglia della Chiesa. Dietro c'è anche Harry. La foto scelta ritrae anchee forse non è un caso, dal momento che negli ultimi mesi i due si sono allontanati molto. L'auspicio è che si possano riavvicinare, come ai vecchi tempi.Tutti e tre sono stati molto uniti fino a quando nella loro vita non è apparsaLe ormaihanno deluso i membri dellaconMeghan non si è mai integrata a differenza della 'borghese' Kate, diventata un'icona di stile quasi comeLa stessa stampa ha riservato un trattamento differente alle due cognate: Kate è sempre stata bella e amabile, materna con i suoi tre figli e pronta a essere una regina, mentre Meghan avrebbe allontanato Harry dalla sua famiglia per pura vanità. Sposare un principe, in fondo, non è da tutte.