Kate Middleton e William, nuovo strappo di Meghan Markle e Harry: «Stavolta è definitivo»

Giovedì 20 Giugno 2019, 21:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Fino all'anno scorso erano chiamati dai tabloid inglesi i «», ovvero i «»,. Che sancirebbe la rottura definitiva tra i duchi di Cambridge e i Sussex. Ma andiamo con ordine.Come riporta il sito britannicoI Sussex avrebbero in programma di creare una loro fondazione autonoma. In ogni caso, i cognati «continueranno a lavorare insieme in futuro, in iniziative come la campagna ‘Head Together’ per la salute mentale». È quanto è specificato nell'annuncio.Fatto sta che la rottura è definitiva e destinata ad alimentareDio salvi la regina. E pure i cognati.