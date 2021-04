Kate Middleton e William, la tenera foto per i dieci anni di matrimonio. Fan stupiti: «L'altra mano...». Il Principe William e Kate Middleton festeggiano dieci anni di matrimonio. Era il 29 aprile 2011 quando la coppia più amata del Regno Unito si è detta "sì" con una cerimonia trasmessa in diretta in tutto il mondo. Oggi, per celebrare il traguardo di coppia i duchi di Cambridge hanno pubblicato sui canali social ufficiali delle tenere foto che li vedono abbracciati e sorridenti nei giardini di Kensington Palace.

Le foto sono state scattate dal fotografo Chris Floyd e li ritraggono proprio così come si sono mostrati negli ultimi dieci anni: uniti, nonostante le avversità che hanno dovuto affrontare nel passato più e meno lontano. Anche i loro abiti parlano di una perfetta sintonia: Kate in sfumature d'azzurro, William nei toni del blu.

Sui social è boom di like e teneri commenti: «Un matrimonio da favola, proprio come quello dei nonni», «La mia coppia preferita da sempre». Ma anche chi nota dettagli che sfuggono ai più distratti: «Adoro il modo in cui William le cinge le tiene l'altra mano sulla gamba». Tutti d'accordo nell'augurare alla coppia reale il più felice degli anniversari.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Aprile 2021, 10:14

