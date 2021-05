Kate Middleton mantiene la promessa, principessa in rosa per l'incontro con la piccola fan malata di cancro

Kate Middleton ha mantenuto la sua promessa fatta a Mila Sneddon, una bambina di 5 anni che sta combattendo contro la leucemia. La Duchessa di Cambridge, moglie del principe William, aveva già "incontrato" la piccola Mila attraverso le sue fotografie che hanno partecipato all'Hold Still Project e con una telefonata nell'agosto del 2020.

Durante la conversazione, la bambina disse a Sua Altezza che il suo colore preferito era il rosa, da qui la promessa di Kate Middleton di indossare un abito in quella tonalità in occasione del loro incontro: «Se tutto va bene, quando un giorno, si spera, Mila, ci incontreremo, e allora mi ricorderò di indossare il mio vestito rosa per te». Kate ha mantenuto la sua parola, sfoggiando un vestito con gonna color block di Me + Em.

La piccola Mila Sneddon incontra il padre attraverso il vetro della finestra di casa. La famiglia divisa per proteggerla dal virus.

La foto inviata dalla famiglia di Mila per partecipare al progetto che avrebbe dato vita al libro fotografico Hold Still racconta una storia commovente che ha come sfondo il duro periodo del lockdown. Durante la pandemia, per proteggere la bambina già alle prese con la chemioterapia, la famiglia di Mila ha deciso di separarsi: madre e figlia in una casa, padre e sorella in un'altra. L'unico modo per vedersi, attraverso una finestra. Ed è proprio la foto di uno dei loro incontri ad aver fatto il giro del web e conquistato anche il cuore di Kate.

