Kate Middleton e i vestiti per la principessa Charlotte: ecco dove li acquista

Dello stile e delle scelte di look di Kate Middleton si sa ormai veramente tutto. La duchessa di Cambridge è ammirata a tal punto che le basta indossare un maglione durante una semplice passeggiata per far schizzare le vendite di quel capo o simili. Meno si sa invece sulle scelte che compie da mamma per decidere il guardaroba dei figli. La principessa Charlotte per esempio è stata vista indossare vestiti del marchio inglese Rachel Riley: come i pantaloni da 33 euro sfoggiati nelle fotografie pubblicate dalla famiglia in occasione del settimo compleanno di Charlotte, riporta My London. Pantaloni descritti dalla griffe come «un capo essenziale del guardaroba invernale» con «una cintura elasticizzata e un dettaglio a pieghe lungo la gamba».

Anche per festeggiare il suo sesto compleanno Charlotte nelle fotografie ufficiali compariva con un abito con fantasia floreale dello stesso brand, ma un po’ più costoso: circa 68 euro. L’apparizione dell’inconsapevole testimonial ha prodotto lo stesso effetto che normalmente riesce alla mamma: creare un trend nelle vendite. Secondo Hallo!, l'abito si è rivelato l'articolo più venduto nei 25 anni di storia del marchio. La principessa Charlotte non è l'unica giovane reale ad aver scelto gli abiti di Rachel Riley. Suo fratello, il principe George, ha indossato un vestito della stilista per il suo primo impegno ufficiale.

Il brand è stato fondato da Rachel nel 1998 quando i suoi figli erano piccoli e lei ha saputo farlo diventare un'azienda pluripremiata e riconosciuta a livello mondiale. Rachel Riley ha una speciale collezione Jubilee Edit per celebrare il Queen's Jubilee il prossimo mese, che include una serie di oggetti a tema reale. nella collezione c'è il Royal Tea Party Dress per circa 60 euro, un orsacchiotto che indossa una maglietta con la Union Jack per 25 euro e un fiocco per capelli con francobollo da 11 euro.

