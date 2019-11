Kate Middleton, la verità sul rapporto con Meghan Markle. «Non le piace, ecco cosa fa con lei...»

di Emiliana Costa

Meghan Markl e

Mercoledì 27 Novembre 2019, 22:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La duchessa di Cambridge e la duchessa di Sussex non solo non sarebbero amiche, ma non si piacerebbero affatto. A rivelarlo una fonte vicino alla famiglia reale.Come riporta il Daily Mail, Kate Middleton e Meghan Markle non perderebbero però tempo a farsi la guerra, «». Insomma,, rimanendo concetrata sul suo ruolo.Per quanto riguarda Meghan Markle, una sua amica avrebbe rivelato a People che l’ex attrice non vuole «», ovvero al protocollo reale, al contrario della futura regina Kate.