Kate Middleton e la sorella Pippa, lo scatto inedito di quando erano piccole e in versione damigelle Foto

di Silvia Natella

Beatrice di York come Meghan Markle: all'altare senza il padre dopo lo scandalo

Mercoledì 27 Novembre 2019, 20:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La duchessaal contrario della cognataha avuto un'infanzia felice e ha tuttora una famiglia molto unita. Tutti ricordano il giorno delle nozze conquando il mondo ha imparato a conoscere la sorellaLe due donne hanno sempre sottolineato di avere un bel rapporto, che non si è logorato negli anni. A causa degli impegni e della posizione di Kate, si frequentano molto meno, ma l'affetto resta immutato, aspetto non trascurabile per sorelle reali.La serie tv "The Crown", infatti, ha raccontato che tra lanon è stato sempre tutto rose e fiori. Erano altri tempi e nelle vene di entrambe scorreva sangue blu. Una era detentrice dei poteri monarchici, decisa a tutto pur di tutelare quello che rappresentava e la Costituzione; l'altra aveva una personalità più imprevedibile e portata agli scandali.invece, non hanno mai fatto trasparire dissapori reciproci. Una fotografia pubblicata un paio di settimane fa sui social mostra le due sorelle da piccole accanto alla mamma. Era il 1991 e le Middleton facevano da damigelle al matrimonio dello zio materno. Con i capelli più chiari e una coroncina di fiori in testa ricordano molto laal matrimonio diKate aveva nove anni, una frangetta insolita e il sorriso che la contraddistingue ancora oggi. Pippa, invece, era ancora più piccola e con un broncio che suscita tenerezza. «Siamo molto unite. Ci sosteniamo a vicenda e ci chiediamo consigli - ha dichiarato Pippa nel 2014 durante un'intervista per Today - Ovviamente Kate ha molti incarichi e pressioni, ma passiamo molto tempo insieme. Facciamo ancora molte cose in famiglia. E penso che l'avere una famiglia molto unita ci abbia dato la possibilità di rimanere autentici l'uno con l'altro, trattarci a vicenda normalmente».