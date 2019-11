Kate Middleton, la regola severa con i figli George e Charlotte: «Non possono farlo...»

di Emiliana Costa

Martedì 26 Novembre 2019, 21:38

La duchessa di Cambridge è amatissima dai sudditi anche per il suo modo di crescere i tre figli, George, Charlotte e Louis, facendogli vivere una vita il più normale possibile. Ma ci sarebbe una cosa su cui Kate Middleton proprio non transige. Ma andiamo con ordine.Durante la Royal Variety Performance, una serata di beneficenza molto amata dalla royal family,Parlando con gli artisti del musical, i duchi di Cambridge hanno svelato che i due figli maggiori adorano lo spettacolo. L’attrice Petula Clark ha allora invitato Kate Middleton a portare George e Charlotte a vederlo. Ma la duchessa ha replicato che, durante la settimana,Secondo la corrispondente reale Rebecca English del Daily Mail,Insomma, neanche per Mary Poppins sarebbe consentito fare uno strappo alla regola. Con buona pace dei principini.