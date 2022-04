Kate Middleton sempre giovane, il segreto di bellezza anti-rughe a un prezzo incredibilmente basso

LOLNEWS.IT - Kate Middleton non ama molto i fronzoli: dotata naturalmente di classe ed eleganza, necessita di poco per essere perfetta. In più sa come risparmiare in fatto di stile e di beauty: spesso ha riciclato gli abiti abbinandoli a nuovi accessori; Per il make up del giorno del suo matrimonio si è addirittura truccata da sola piuttosto che chiamare un professionista. Preparata anche in cosmetica, da anni per contrastare le rughe, la duchessa di Cambridge utilizza una crema assolutamente popolare: ecco il suo segreto (Foto: Kikapress – Music: “Once Again” from Bensound.com)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Aprile 2022, 12:06

