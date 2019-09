Kate Middleton, non solo Meghan Markle: a Buckingham Palace c'è una nuova rivale

di Emiliana Costa

Mercoledì 4 Settembre 2019, 18:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sule ultime novità.Kate Middleton è di nuovo nell'occhio del ciclone., la duchessa di Cambridge avrebbe un'altra "gatta da pelare". Una nuova rivale a Palazzo.Come riporta l'Express,, sorella di Carlo e zia di William. Secondo il sito britannico, Zara sarebbe la nipote preferita della regina Elisabetta e Kate ne sarebbe molto invidiosa per un motivo ben preciso.Kate invece, che studia da regina, è costretta a farlo. Ma per la sua indole semplice, preferirebbe rimanere nella tenuta in campagna, insieme ai suoi bambini.Kate Middleton non sarebbe la sola a mal digerire la libertà di Zara.E per questo si sarebbero alleate con Kate, per riconquistare il cuore della regina Elisabetta. Bufera a Buckingham Palace? Staremo a vedere.