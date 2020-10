Kate Middleton regina di eleganza, per l'evento al Museo di Storia Naturale indossa un balzer nero di Alexander McQueen da 1300 euro

Kate Middleton si conferma regina di eleganza. La Duchessa di Cambridge durante la visita al Museo di Storia Naturale ha indossato un elegantissimo balzer nero di Alexander McQueen. Sulla sua visita era avvolto un alone di mistero che ha chiarito la stessa Kate anche attraverso il canale ufficiale su Twitter della famiglia reale.

Dopo l'incontro con il presidente ucraino e sua moglie Kate aveva lasciato il palazzo per recarsi al museo. Per giorni non si è parlato della visita, non si sono state foto o altre immagini, fino a quando la stessa duchessa non ha svelato il motivo. In un video ha annunciato la cerimonia di premiazione virtuale prevista proprio per oggi al miglior fotografo naturalista dell’anno.

Kate si è presentata davanti alle telecamere con un meraviglioso look total black dove il pezzo forte è un elegantissimo blazer dai risvolti in raso, firmato Alexander McQueen, il brand inglese che la Duchessa sceglie per gli eventi più importanti. Il costo del capo di moda è di circa 1300 euro ed è stato abbinato con una maglietta nera con lo scollo quadrato e dei pantaloni neri a sigaretta. A corredare l'eleganza il trucco con i toni della terra e degli orecchini a piccoli cerchi d’oro con goccia in perla.

