Kate Middleton e il principe William nuotano tra gli squali in Belize: le immagini spettacolari

Immagini spettacolari dal Belize, dove Kate Middleton e il principe William sono stati in visita ufficiale. La coppia reale si è immersa e ha nuotato tra gli squali esplorando seconda barriera corallina più grande del mondo. Gli scatti e i filmati che mostrano i duchi di Cambridge in fondo al mare sono finiti sui social.



Come ricorda Standard.uk, Kate e William hanno intrapreso un tour nei Caraibi e non sempre sono stati accolti nel migliore dei modi. La sosta in Belize sembra essere stata la più entusiasmante per l'escursione sott'acqua. Nel filmato si vedono i due nuotare l'uno accanto all'altro e dare il segnale di OK con la mano mentre osservavano i coralli. «È davvero fantastico vedere l'ambiente sottomarino qui in Belize ed è meraviglioso il lavoro che hanno svolto per proteggere l'equilibrio biomarino... Dovremmo sostenerli e valorizzare i loro sforzi per proteggere sia l'ambiente marino che quello terrestre», sono le parole del principe da sempre sensibile ai problemi ambientali.

While the effects of climate change are evident, the Government of Belize and communities across the country deserve huge recognition for their efforts to restore this incredible marine environment - with a commitment to protect 30% of it by 2030. (2/3) pic.twitter.com/pgSzOUcQgp

