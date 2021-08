Kate Middleton in prima fila nei look più eleganti delle star nell'estate 2021

La moda 2021 protagonista dell'estate. Tra abiti colorati, tessuti diversi ed esplosione di colori, le tendenze della stagione estiva sono molteplici. A partire da un look giornaliero fino a quello serale, c'è chi preferisce pantaloni in lino larghi e comodi, piuttosto che vestiti lunghi o corti con fantasie diverse, contornati da accessori semplici ed eleganti per definirne i dettagli. Altri, invece, hanno scelto abiti attillati o minigonne per combattere il caldo torrido di questa stagione. A dare una direttiva delle tendenze estate 2021 da indossare per ogni occasione sono le star, la cui classifica è stata stilata dal Telegraph.

In pole position per l'abito reale dell'estate c'è la duchessa di Cambridge, Kate Middleton, che con eleganza e portamento indossa spesso blazer Zara in tonalità patriottiche, jeans attillati e vestiti chemisier ordinati. Ma il premio le è stato affidato per l'abito verde personalizzato Emilia Wickstead e i tacchi Jimmy Choo bianchi che ha sfoggiato per assistere alla finale femminile di Wimbledon, in pendant con l'erba e i segni sul campo.

Il premio per il miglior caftano wafter, invece va a Jennifer Lopez. La star, tornata da poco insieme al suo ex Ben Afflek, ha festeggiato i suoi 52 anni su uno yacht a Saint-Tropez e per l'occasione ha messo in scena un servizio fotografico estemporaneo in un caftano di seta Valentino da 1.500 sterline .

Il programma televisivo più chic ha visto la premiazione della star Jessika Parker, protagonista assoluta della serie tv "Sex and the city". La nuova stagione non uscirà fino alla fine dell'anno, ma gli scorci di costumi avvistati durante le riprese dello spin-off di Sex And The City And Just Like Tha hanno già generato innumerevoli pezzi di moda su Internet. Spuntano per Carrie Bradshaw e le sue compagne, ora cinquantenni, vestiti eclettici, paragonabili ai gloriosi anni in cui la serie originale è stata lanciata, creando nuove It bag, oggetti vintage e pezzi unici di stilisti.

Non manca nella classifica anche il look più bello visto in tv, la cui vincitrice è stata consacrata Gabby Logan, premiata come "La presentatrice televisiva più elegante". La giornalista sportiva, nota per il suo amore per la sartoria affilata e i colori sofisticati, ha sfoggiato il suo guardaroba raffinato anche alle Olimpiadi di Tokyo. La sua serie di look includeva i blocchi di colore di J Crew, una gonna a matita rosso su rosso e una combinazione di camicia di seta e un vestito rosa edificante di Me + Em . In particolare, non tutto era nuovo di zecca: Logan ama usare i vecchi capi del guardaroba insieme a pezzi nuovi.

Non può mancare in questa classifica anche il premio per "L'olimpico più stiloso", che rappresenta il momento moda delle Olimpiadi. Il tuffatore Tom Daley, vincitore della medaglia d'oro, ha modellato un cardigan che ha lavorato a maglia durante il suo tempo libero a Tokyo, incuriosendo tutti. Su Instagram ha poi scritto post dedicati al lavoro a maglia, mettendo in palio alcune delle sue creazioni per raccogliere fondi per The Brain Tumor Charity in onore del suo defunto padre.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Agosto 2021, 11:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA