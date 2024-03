Kate Middleton sta meglio e paga il conto dei militari al bar per farsi perdonare dell'assenza: il prezzo è salato

di Redazione web

Kate Middleton starebbe meglio e ci sono moltissime prove a sostegno di questa tesi, ad esempio, la testimonianza di un vicino di casa che ha raccontato di avere visto la principessa del Galles insieme al principe William, in uno dei suoi negozi preferiti vicino ad Adelaide Cottage, a Windsor, ovvero il Windsor Farm Shop. C'è anche il video che mostra William e Kate insieme sorridenti. Ora, un'altra indiscrezione riportata dal Daily Mail farebbe ben sperare nelle condizioni di salute e nel recupero della futura regina d'Inghilterra: il giorno di San Patrizio, Kate avrebbe pagato un conto di quasi 3000 euro ai soldati irlandesi che hanno festeggiato tutta la giornata con fiumi di birra nella cittadina di Aldershot.

Il gesto di Kate Middleton

Kate Middleton, in veste di principessa del Galles e al fianco del principe William, ha sempre preso parte a ogni genere di festa o ricorrenza che facesse parte della tradizione inglese.

Le dichiarazioni della fonte

Sarebbe tutto pronto per il ritorno in pubblico di Kate Middleton e una fonte vicina a Buckingham Palace ha rivelato al Mirror: «Il suo team sta lavorando 24 ore su 24 per preparare il ritorno in pubblico della Principessa del Galles dopo settimane di immensa pressione. Kate è molto attesa e chi le è vicino sa benissimo che avrà gli occhi di tutti puntati addosso».

