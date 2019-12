Kate Middleton risponde a Meghan Markle: nella foto di Natale c'è William con i figli

principe William

Per la prima volta, il principino George e la principessa Charlotte hanno preso parte alla messa di Natale della famiglia reale e si sono uniti alla folla di sudditi che li aspettavano davanti alla chiesa di Santa Maria Maddalena, a Sandringham, dove i reali hanno una delle loro residenze. Lo scrive la Bbc online. I due principini si sono mischiati alla folla che ha donato loro diversi mazzi di fiori, rubando la scena ai genitori.

Ilche bacia il piccolosulla guancia con accanto la principessa Charlotte e il principino George è la foto di famiglia in bianco e nero che Kate Middleton ha voluto, in risposta probabilmente all'immagine pubblicata dai duchi di Sussex,, con il piccolo Archie alla vigilia di Natale.Nella foto, il principe William indossa un berretto di lana e tiene stretto a sé il piccolo Louis, mentre Charlotte poggia le mani sul fratellino. Accanto a loro, seduto su una piccola poltrona, c'è George. La foto è stata scattata a inizio anno a Norfolk. Non è la prima volta che Kate, una delle persone più fotografate al mondo, è passata dietro l'obiettivo per pubblicare foto scattate da lei.