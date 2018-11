Kate Middleton vs Meghan Markle: la moglie di William vince la sfida come Royal influencer

Asia Argento e Fabrizio Corona insieme in palestra. Provano a nascondersi, ma su Instagram si scopre tutto







Martedì 13 Novembre 2018

E'la vera regina del look in grado d'influenzare il pubblico femminile. La Duchessa di Cambridge e moglie del Principe William ha conquistato il titolo di, battendo la cognata,, l'ex-attrice americana, sposa del Principe Harry. Secondo uno studio di, le due donne di casa, sono quasi testa a testa nell'immaginario collettivo, per capacità d'influenzare inglesi ed americani nell'acquisto di un oggetto.Per capire. Se Kate Middleton indossa un vestito, guida un'auto o ha in bella vista un gioiello, tutti rigorosamente Made in Great Britain, la desiderabilità di quell'oggetto aumenta nel 37,6% tra il pubblico, contro il 35% di un'identica situazione dove la protagonista è Meghan Markle. Il sondaggio rivela che nella gara di outfit, l'inglese Kate incide per sobrietà di stile, mentre l'americana Meghan per glamour, fermo restando che le maggiori preferenze vanno alla prima. E c'è chi parla di un vero e proprio business da 2 miliardi di sterline l'anno intorno alla Royal Family, pari al fatturato di una multinazionale, generato dai prodotti in uso alla famiglia Windsor (dalle auto ai vestiti per l'appunto). Ma nella classifica al maschile, la situazione si ribalta. E' il secondogenito di Carlo e Diana, cioè Harry ad avere una maggiore influenza in caso di acquisti, il 31,9% rispetto al fratello William, con il 27%.