Kate Middleton, matrimonio con il principe William al capolinea? L'indiscrezione: «Lui la ignora»

di Emiliana Costa

Martedì 28 Maggio 2019, 22:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ecco la verità. Negli ultimi giorni, sui tabloid inglesi si rincorre il rumor di unain pubblico, Kate e William appaiono sempre insieme e irreprensibili, ma secondo queste voci, si tratterebbe solo di apparenza.Come riporta il Giornale, secondo molti siti britanniciNon è tutto. Il biografo inglese Andrew Morton, nel suo libro William and Catherine, ha parlato diSecondo Morton, nonostante Kate Middleton cerchi di salvare le apparenze - mostrandosi in pubblico con il marito e i tre figlioletti George, Charlotte e Louis -. Bufera in casa Cambridge? Staremo a vedere.