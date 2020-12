Kate Middleton, i look più belli del 2020: la duchessa elegante e casual è regina di stile

Kate Middleton si conferma regina di stile per questo 2020, sebbene sia ancora duchessa. La moglie del principe William continua a dettare la moda alternando indumenti eleganti e casual. E poco importa se da nove mesi è costretta ad abbinare una mascherina a ogni evento pubblico a cui partecipa. L'accessorio non compromette la bellezza degli outfit. Ecco una collezione di tutti i look più belli mostrati e fotografati negli ultimi 12 mesi.

Impeccabile con gli abiti lunghi da serata di gala, ma anche con il tailleur e i classici vestiti a tema floreale. Senza dimenticare il famoso cappotto rosso che Kate ha indossato già nel mese di ottobre. La duchessa di Chambridge è stata fotografata anche con una semplice tuta in un'occasione sportiva, quando ancora mantenere le distanze non era necessario.

Quello che la caratterizza da sempre è l'abilità di riciclare i vestiti e di valorizzare anche quelli apparentemente normali. Aspetto che l'avvicina al popolo inglese e le fa guadagnare punti rispetto alla cognata Meghan Markle, giudicata da sempre più pretenziosa. Tra gli stilisti di riferimento c'è sicuramente Alexander McQueen: suoi sono il cappotto di lana rosso cremisi e l'elegante abito nero indossato per annunciare il suo ruolo nella cerimonia virtuale del concorso Wildlife Photographer of the Year.

Tre le regole di moda infallibili per la Middleton: riciclo, eleganza, alternanza di capi di haute couture a quelli low cost. Secondo un esperto di Royal Family, Anthony McGrath, questa cura quasi maniacale nel scegliere sempre l'outfit più adatto all'occasione fa parte di una strategia che punta a farla diventare regina e a far sopravvivere la monarchia britannica.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Dicembre 2020, 10:51

