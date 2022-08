Kate Middleton, look eleganti e low cost: ecco quanto costano gli orecchini

Kate Middleton esempio di eleganza. La duchessa di Cambridge è rinomata per il suo stile raffinato che, ormai da ogni parte del mondo, viene ammirato dai follower. I suoi look sono spesso abiti firmati costosi, che lasciano sognare chi li guarda. Ma non scontato che tutto ciò che la duchessa indossi sia costoso. Come riporta My London, nel 2021, Kate era presente alla campagna "Taking Action on Addiction" dove indossava un set di orecchini da 12 dollari trovati sul sito ASOS. Gli orecchini a cerchio intrecciati, placcati oro, sono infatti molto popolari.

Anche le sue scarpe da ginnastica preferite non sono troppo costose. I fan più attenti avranno notato che, tra tutte le sue numerose scarpe, ce n'è una in particolare che le sta a cuore. Un paio di scarpe da ginnastica classiche, bianche, che sono attualmente disponibili su Amazon. Si tratta di Superga Unisex's Cotu Classic Trainers Fashion-Sneakers, in sconto del 20% in questo momento e che costeranno sui 40 dollari. La duchessa è stata vista per la prima volta con queste scarpe bianche nel 2016 durante il suo tour reale in Canada. Ma anche di recente, Kate ha indossato queste scarpe durante il tour caraibico insieme al principe William. Con le stesse poi, ha visitato le Bahamas e il Belize.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Agosto 2022, 23:08

