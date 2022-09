Kate Middleton, quella volta che una bambina le fece infrangere il protocollo reale

A volte è più opportuno infrangere il protocollo di corte che rispettarlo. Lo sanno bene William e Kate, volto nuovo della monarchia britannica. Regola non scritta della Corona prevede che, durante i tour, i reali non si concedano ai bagni di folla, se non mantenendo le debite distanze. Un'altra norma è poi quella della stretta di mano, da considerarsi l'unico contatto fisico accettabile tra i royals e i commoners. Ebbene, in passato è capitato che i duchi di Cambridge abbiano infranto questa legge.

È successo nel luglio 2017 quando Kate Middleton, durante il suo tour in Polonia e Germania, si recò a Berlino per visitare lo Strassenkinder, un ente di beneficenza per bambini provenienti da ambienti svantaggiati. In quell'occasione l'accoglienza di questi ragazzini fu così calorosa che la duchessa non ci pensò due volte e abbracciò a sé alcuni di loro. Una foto, in particolare, rimase impressa nella memoria collettiva: quella in cui prendeva sottobraccio una bambina, tenendola stretta proprio come avrebbe fatto una mamma.

Pochi mesi prima era stato protagonista di un episodio simile il principe William quando, durante una visita a Glasgow, aveva incontrato il Wheatley Group, un gruppo scozzese impegnato nel sostenere i senzatetto e le persone meno fortunate. L'incontro era avvenuto nell'ambito della Mental Health Awareness Week e aveva dato modo al principe di parlare con alcuni ospiti della struttura tra cui un certo William Burns. Mosso a compassione dalla sua storia, il nipote della regina non aveva potuto fare a meno di abbracciarlo, tra lo stupore e la commozione del pubblico presente.

Con queste e altre manifestazioni di vicinanza, William e Kate si stanno guadagnando la fiducia e l'amore dei loro sudditi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Settembre 2022, 22:01

