Kate Middleton incanta ancora una volta i sudditi, abito bianco riciclato e l'omaggio a lady Diana

Kate Middleton ancora una volta amatissima dai sudditi. La futura regina di Inghilterra ha partecipato, insieme a tutta la famiglia reale, alla parata per il giubileo della Regina Elisabetta, una parata che quest'anno ha avuto per gli inglesi un significato ancora più importante visto che è tornata dopo i due duri anni di pandemia di Covid.

La duchessa di Camrbidge e la duchessa di Cornovaglia, alias Kate Middleton e Camilla Parker Bowles arrivano in carrozza assieme e con loro, per grande sorpresa del pubblico anche i royal babies. George, Charlotte e Louis hanno preso parte alla parata con la nonna e la madre, dopo una lunga assenza dagli eventi pubblici e se tutti pensavano che sarebbero apparsi solo sulla balconata sono stati colpiti dall'effetto sorpresa.

Kate si conferma regina di stile. Come sempre ha scelto un outfit morigerato un abito Alexander McQueen, suo brand di elezione. Abito riciclato, ovvero usato in un'altra occasione, cosa non nuova per la Middleton che spesso ha riutilizzato abiti già indossati, un modo in questo caso, per mettersi da parte e lasciare spazio alla vera protagonista della giornata, Elisabetta. La duchessa di Cambridge ha optato per un un blazer dress bianco a manica lunga (già indossato da Kate nel 2021 in occasione del G7). Il cappellino Philip Tracy è invece una novità, mentre gli orecchini sono un omaggio a lady Diana.

