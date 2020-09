Kate Middleton icona di stile anche durante il lockdown: l'impegno della duchessa per sostenere brand britannici

Il principe Harry compie 36 anni, i dolcissimi auguri di Kate e William sono un affronto a Meghan Markle

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Settembre 2020, 14:06

Glivengono allo scoperto. Durante ilha debuttato con una serie dche erano distinguibili solo dalla loro scollatura, come l'abito con la stampa del giocatore di tennis per una chiamata con Andy Murray, un grazioso abito floreale M&S per il collegamento a un'assemblea scolastica e un top Sandro con bordi smerlati per uno Zoom con i volontari della linea di assistenza.Anche in quarantena Kate si è distinta come icona di stile, ma a questi outfit ha voluto dare nuova vita esibendoli non appena è stato possibile fare nuove uscite pubbliche. Visitando una panetteria, un centro per l'impiego e una moschea per conoscere le ripercussioni del Covid-19, Kate ha abbinato l'abito da 550 sterline con stampa floreale indiana con nuovi accessori, un paio di tacchi color cuoio di Ralph Lauren da 520 sterline e orecchini di rodocrosite. Non è mancato lo stile anche per l'uso della mascherine e per gli eventi indoor di alcune delle visite, ha indossato la maschetina Amaia Kids da 15 sterline.Beulah è stata a lungo uno dei marchi preferiti di Kate, uno che indossa costantemente dal 2011. Fondata dalle sue amiche Lady Natasha Rufus Issacs e Lavinia Brennan, l'etichetta abbina i modelli perfetti per l'alta società con un elemento di beneficenza, donando una parte della loro procede per cause anti-tratta e impiega donne che erano state vittime di abusi. Durante il lockdown l'azienda ha subito rallentamenti e ora si trova in difficoltà nonostante la Duchessa non abbia smesso di indossare gli abiti del brand.Tra gli impegni della casa reale c'è quello di sostenere la moda britannica. Durante l'estate Kate, ha mostrato sostegno a marchi britannici come Emilia Wickstead e Suzannah le cui attività hanno indubbiamente sofferto a causa dei matrimoni e degli eventi cancellati di quest'anno.