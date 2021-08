Kate Middleton, cresce la preoccupazione per il figlio George: «Tutta colpa di Harry»

Kate Middleton e suo marito William sono sempre più preoccupati per il figlio George. Non bastava che fosse diventato un bersaglio sui social, ora a spaventare i genitori ci sono le dichiarazioni dello zio Harry. Come ha rivelato a Us Weekly una fonte di Buckingham Palace, sono «nervosi» a causa delle esternazioni del duca di Sussex contro l'educazione ricevuta in seno alla famiglia reale.

Kate Middleton, la paura per George

I Cambridge non sanno bene come gestire l’educazione e la crescita del primogenito destinato a essere re un giorno. In un’intervista rilasciata a Dax Shephard sul suo podcast Armchair Expert, Harry aveva parlato del «dolore e della sofferenza genetici». Nel mirino del duca di Sussex c'è sempre l'incapacità di difendere i membri della famiglia dalla stampa scandalistica.

Kate Middleton, la paura per George

Come scrive il biografo reale Robert Lacey nella versione aggiornata del libro Battle of Brothers: «William e Kate volevano che il figlio ricevesse una normale educazione familiare, ma ora non possono più nascondere l'argomento successione al trono». Il bambino che ha compiuto otto anni dovrebbe andare in collegio come il padre e lo zio, ma la presenza dei social media e degli haters complica questa decisione. I tempi sono cambiati.

