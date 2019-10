Kate Middleton, il fratello James rivela: «Ecco come sono uscito dalla depressione...»

Domenica 13 Ottobre 2019, 08:47

Il fratello della duchessa di Cambridge ha postato una foto per rigraziare l'amica speciale che lo ha aiutato in un momento molto duro.Si tratta della sua cagnolina Ella: «🐾 . Il tocco gentile del tuo naso bagnato e una leccata amorevole mi bastarono per farmi sentire coraggioso. Sarò per sempre in debito con te. Grazie Ella».Il tenero post ha fatto il giro del web. James Middleton è in procinto di sposarsi con la fidanzata francese Alizee Thevenet. Il periodo "nero" è davvero passato.