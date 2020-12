Kate Middleton mostra per errore le emoji preferite: nessuno l'avrebbe mai immaginato, da una lady come lei

Kate Middleton a causa di un piccolo errore ha mostrato la pubblico le emoji che preferisce utilizzare nelle chat. A Kate Middleton è bastato girare il telefonino dalla parte sbagliata per rivelare al pubblico le sue “faccine” del cuore.

Kate Middleton durante un intervento in video per “Early Years”, iniziativa a favore dei bambini in età prescolastica, ha girato il telefonino a favore di camere per mostrare le chat e involontariamente ha reso note le sue emoji più utlizzate.

Le sue scelte in fatto di "faccine" però hanno fatto un po’ discutere perché, come mostra il suo Iphone, se fra le prime posizioni ci sono le due bambine che si tengono per mano in segno di amicizia, l’ananas e il cetriolo, l’emoji con la faccina che impreca ha fatto storcere la bocca a molti utenti sui social che l’hanno reputata non adatta al rango della duchessa di Cambridge.

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Dicembre 2020, 16:04

