Kate Middleton, il dolore segreto della duchessa di Cambridge: «È gelosissima di lei...»

di Emiliana Costa

Kate Middleton , il dolore segreto: «È gelosissima di lei...». Rapporti tesi in casa Windsor. Oltre ai noti dissapori con Meghan Markle e Harry, la duchessa di Cambridge avrebbe un'altra rivale in famiglia. Secondo The Talko, ci sarebbe una componente della famiglia reale in forte competizione con la mamma di George, Charlotte e Louis.

Si tratta della principessa Beatrice, figlia di Andrea, terzogenito della regina Elisabetta. La presunta rivalità nascerebbe dalla linea di successione. Il principe Carlo, infatti, ha rafforzato le possibilità della sua famiglia di mantenere il trono, con regole di successione modificate e un grande divario tra i figli della sovrana.

Per questa ragione, Beatrice sarebbe stata in disaccordo con zio e cugini per lungo tempo. E secondo alcuni rumor, pare «sia molto gelosa di Kate Middleton». Secondo The Talko, prova dei rapporti freddi sarebbe il fatto che in occasione del battesimo di George, i fratelli di Carlo «furono introvabili». Bufera a Buckingham Palace? Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Dicembre 2020, 20:35

