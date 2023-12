Kate Middleton e il «no» ricevuto da Dolly Parton per prendere un tè: «Lei non ha voluto fare pubblicità al mio nuovo disco»

di Marta Goggi

Kate Middleton ha inviatato in maniera ufficiale una cantante a prendere un tè a Buckingham Palace, ma la risposta non è stata quella immaginata. La principessa ha infatti ricevuto un rifiuto alla sua offerta. Problemi personali o c'è dell'altro?

Il rifiuto

È Dolly Parton la protagonista del rifiuto dell'invito al tè di Kate Middelton. Il motivo del rifiuto non sembra essere dovuto a qualche antipatia, ma solo ad importanti impegni lavorativi: «Devo raccontarvi di un no che ho dovuto dire. Sono stata invitata anche a prendere un tè con Kate Middleton, ma non sono potuta andare, non potevo davvero. Lei non ha voluto fare pubblicità al mio nuovo disco rock! Scherzo. Ho avuto solo un giorno per fare tutto, ho dovuto pensare solo al lavoro», ha raccontato la cantante in merito alla BBC Radio 2 .

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Dicembre 2023, 16:41

