Kate Middleton, l'ultimo aggiornamento di William sulle sue condizioni di salute: cos'ha rivelato

di Sara Orlandini

Durante l'ultimo evento pubblico a cui ha preso parte, il principe William ha rivelato anche quali sarebbero le condizioni di salute della principessa Kate che sta lottando contro un tumore non meglio specificato. Il futuro erede al trono ha partecipato alla cerimonia dell'80esimo anniversario dello sbarco in Normandia che si è tenuta ieri a Portsmouth, Inghilterra. L'evento sarebbe uno dei preferiti dai membri della Royal Family che quest'anno erano solamente in tre: re Carlo III, la regina Camilla e il principe William, che ha stretto la mano a molti veterani e ha anche risposto a una domanda sulla moglie.

Come sta Kate Middleton?

Il Trouping Day, così viene chiamato in Inghilterra, ovvero il giorno dello sbarco in Normandia (6 giugno 1944), è sempre stato un evento estremamente importante per i reali che, tutti gli anni, vi hanno partecipato con grande entusiasmo e ascoltando i racconti di guerra dei veterani sopravvissuti. La cerimonia piaceva moltissimo anche a Kate Middleton che ieri, per i suoi problemi di salute, non ha potuto accompagnare la famiglia. Stando a quanto riporta la rivista Hello!, quando il principe William ha stretto la mano a un ex soldato quest'ultimo gli ha chiesto se Kate sta meglio e lui ha risposto: «Le sarebbe piaciuto tanto essere qui».

I prossimi impegni di William

L'agenda del principe William è folta d'impegni e in questi giorni, il futuro erede al trono visiterà vari luoghi che hanno avuto un ruolo chiave nello sbarco in Normandia. Oggi, giovedì 6 giugno, Carlo e Camilla saranno in Francia per gli eventi legati all'80esimo anniversario, mentre William parteciperà alla cerimonia commemorativa canadese al Juno Beach Centre, seguita dalla cerimonia commemorativa internazionale a Omaha Beach.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Giugno 2024, 09:39

