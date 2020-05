Kate Middleton, Charlotte compie 5 anni. Le foto del compleanno "originale" in tempo di coronavirus

di Emiliana Costa

. Oggi, 2 maggio, la secondogenita dei duchi di Cambridge compie 5 anni. Per festeggiare la ricorrenza con i sudditi, sul profilo di Kensington Palace sono state condivise quattro foto scattate da mamma Kate Middleton.Nella prima immagine, baby Charlotte appare in primo piano (con un'evidente somiglianza a papà William).(che abitano vicino alla loro residenza nel Norfolk)Già in occasione del compleanno del piccolo Louis, i duchi di Cambridge avevano condiviso foto del bimbo pitturato con i colori dell'arcobaleno.