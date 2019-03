«Kate Middleton è stata bullizzata». L'indiscrezione choc fa il giro del web

di Emiliana Costa

». L'indiscrezione choc sta facendo il giro del web. È difficile per i sudditi di sua maestà immaginareSiamo ormai abituati a un'immagine di Kate serena, insieme al marito William e ai suoi tre figli. Ma c'è stato un periodo in cuiCome riporta Il Giornale,, biografa di Corte, ha raccontato il periodo buio della futura regina nel libro Kate, the future Queen. Secondo la biografa, dunque,Kate, nella delicata età dei 13 anni, sarebbe stata trattata come un’estranea dalle studentesse della Downe House. Presa in giro per la sua figura longilinea, la futura sovrana, non avrebbe avuto vita facile tanto che avrebbe frequentato l'istituto solo durante l’orario delle lezioni, per poi tornare di corsa a casa dai suoi genitori.Per fortuna,che l'avrebbe trasferita al Marlborough College. Dove poi si sarebbe. «Si trattava di una scuola molto dura - avrebbe rivelato un'ex compagna della duchessa alla biografa - le ragazze vengono messe sotto pressione. Tutte volevano essere le migliori. Kate all’epoca era molto infelice».