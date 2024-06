Kate Middleton, l'ultimo aggiornnamento di Antonio Caprarica: «Le reazioni alle cure sono positive ma è molto sciupata»

di Redazione web

Kate Middleton sta vivendo un momento molto delicato della sua vita a causa della battaglia contro il tumore, malattia che annunciò di avere qualche mese fa. Domani, 15 giugno, a Londra si festeggerà il Trooping The Colour e cioè le celebrazioni del compleanno del sovrano inglese. È tradizione che la Royal Family si affacci dal balcone di Buckingham Palace e saluti i sudditi che, nel frattempo, si stanno chiedendo se vedranno o meno la principessa Kate. Antonio Caprarica ha espresso il proprio parere in merito.

Le parole di Antonio Caprarica

L'esperto reale Antonio Caprarica si è espresso a Mattino 4 in merito alle condizioni di salute di Kate Middleton che sarebbe molto dimagrita e sciupata. Il giornalista ha parlato dell'improbabile apparizione della principessa al Trooping The Colour: «Se Kate si affaccerà dal terrazzo? Sono appena tornato da Londra ed ho sentito amici molto informati secondo cui le condizioni di Kate Middletone sono serie.

Il commento di Anna Pettinelli

A Mattino 4 era presente anche Anna Pettinelli che ha commentato le condizioni di salute di Kate Middleton: «Sono molto preoccupata per la salute di Kate. A parte che non si conosce bene la natura del suo intervento. Poi è un intervento assolutamente invasivo, che addirittura non le ha nemmeno permesso di salutare da un terrazzo. Quindi è evidente che la principessa non stia bene. Infatti da quello che mi hanno detto da Londra non si farà vedere nemmeno al Trooping The Colour».

