Kate Middleton pronta a festeggiare 39 anni, la duchessa icona di stile passerà il compleanno in famiglia

Kate Middleton pronta a festeggiare il suo 39esimo compleanno. La duchessa di Cambridge domani 9 gennaio compirà gli anni in un periodo in cui però i festeggiamenti dovranno necessariamente essere ridimensionati e più intimi a causa della pandemia di Covid.

La duchessa e il principe William trascorreranno questa giornata al sicuro ad Anmer Hall, la loro residenza di campagna nel Norfolk, insieme ai loro figli, costretti come gli altri bambini del Regno Unito a svolgere didattica a distanza. Secondo il tabloid HELLO!, per l'occasione i Cambridge avrebbero in programma un "weekend divertente", anche se già da settimane la famiglia reale aveva comunicato la sua scelta di non volersi allontanare da casa. Per evitare la ressa dei paparazzi, inoltre Kate ha scelto di mostrare foto sue e della sua famiglia attraverso i canali ufficiali così da soddisfare la curiosità dei sudditi e tutelarne allo stesso tempo la salute.

Kate alla soglia dei 39 anni si mostra ancora in perfetta forma e resiste come icona di stile in tutto il Regno Unito e non solo. L'abito più cercato del 2020 è stato uno indossato proprio dalla duchessa in un evento a cui a partecipato a giugno, un vestito floreale che ha registrato un picco di vendite 24 ore dopo l'evento. Caso analogo per un top mostrato da kate in una videointervista a maggio

