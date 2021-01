Kate Middleton, 10 anni da duchessa: rivoluzione fashion a corte, icona mondiale ma low cost

Kate Middleton, che tra pochi mesi festeggerà i dieci anni di matrimonio con il principe William, rappresenta più di chiunque altro la modernizzazione della famiglia reale britannica nel terzo millennio. Lo dimostra la rivoluzione improntata anche nello stile, un vero e proprio terremoto che in poco tempo ha ridefinito i concetti della moda a livello globale.

La duchessa di Cambridge, già nel primo anno di matrimonio col primogenito di Carlo e Diana, ha subito stupito il mondo grazie all'innata eleganza, che non passa solo per i nomi più grandi e lussuosi della moda mondiale. Quello che ha conquistato i sudditi britannici così come il resto del mondo è la semplicità e la leggiadria delle scelte di Kate, capace di essere elegante anche con tanti capi low cost, alla portata di tutte le tasche. Lo riporta il Telegraph.

Lo dimostrano, nel corso degli anni, gli outfit più acclamati dalle donne in giro per il mondo: tra questi compaiono capi prodotti da H&M e Zara. Una scelta poi estesa anche ai figli di Kate e William e capace di ridefinire anche l'alta moda e i canoni tipici della più alta aristocrazia mondiale. Sono passati 10 anni dall'ingresso ufficiale di Kate Middleton nella famiglia reale britannica, ma i tempi in cui la nobiltà vestiva solo abiti esclusivi e costosissimi sembrano decisamente remoti...

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Gennaio 2021, 14:21

