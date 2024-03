Kate, le prime foto in macchina con la mamma dopo l'operazione. Ma gli scatti non convincono: «Forse non è lei»

di Dajana Mrruku

Occhiali da sole grandi a coprirle il viso, capelli sciolti, qualche sorriso di qua e di là e abbigliamento scuro. Kate Middleton sembra essere tornata. La principessa del Galles è stata fotografata mentre sedeva al lato passeggero nella macchina guidata dalla mamma Caroline.

Kate sembrerebbe essere in fase di ripresa dopo l'operazione chirurgica addominale a cui è stata sottoposta lo scorso dicembre. Ancora nulla sulle sue reali condizioni di salute e questa "apparizione" priva di scorta e nei pressi del castello di Windsor ha destato parecchi sospetti

«Kate sta bene, ma non è detto che la convalescenza finisca a Pasqua». La famiglia reale si sgretola e Camilla «esausta» fugge

L'avvistamento

Sono giorni che non si parla di altro nel Regno Unito.

Kate Middleton Seen in Public for First Time Since Mystery Hospitalization | Click to read more 👇 https://t.co/O7zlxZfiCY — TMZ (@TMZ) March 4, 2024

Le foto condivise dall'americano TMZ sono rimbalzate in pochissimo tempo su tutte le principali testate inglesi e internazionali. La principessa starebbe bene e si starebbe riprendendo, almeno questo è quello che sembra dalle foto di mamma e figlia in auto.

Ma non tutti credono a queste foto

«Secondo me è Philippa Middleton, la sorella», dice un utente, mentre altri sospettano che sia addirittura una sosia, ingaggiata per tranquillizzare l'opinione pubblica che ha paura per la situazione di Kate, scomparsa dal giorno dell'operazione. Quale sarà la verità? Non resta che attendere qualche annuncio ufficiale.

