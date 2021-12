Kate e il primo regalo di Natale alla regina Elisabetta: ecco cosa scelse

Se pensate che scegliere il regalo di Natale perfetto sia complicato, provate a mettervi nei panni di Kate Middleton mentre cerca di trovare un dono per la regina Elisabetta. La duchessa di Cambridge ha confessato in un documentario televisivo, riporta MyLondon, che durante il suo primo Natale trascorso con la famiglia reale era molto preoccupata di cosa prendere per la sovrana. Pur sapendo che la famiglia reale sotto l’albero si scambia regali scherzosi, Kate ha deciso di puntare sui sentimenti.

Per il primo Natale a Sandringham House nel Norfolk, la duchessa di Cambridge ha preparato per la regina il chutney, una salsa tipica della cucina sud asiatica, secondo la ricetta di sua nonna. La preoccupazione di aver fatto un passo falso è svanita quando il giorno dopo ha trovato il condimento sul tavolo da pranzo. Un semplice gesto che però ha fatto breccia nel cuore della regina che avrà apprezzato la premura del dono fatto in casa: simbolo inoltre dell'attenzione che lei ha nel prendersi cura di tutti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Novembre 2021, 22:11

