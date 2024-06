Beatrice Valli: «Merito anche più del mio successo». L'ira di Karina Cascella: «Manco facesse ricerca sul cancro. Imbarazzante»

di Cristina Siciliano

Karina Cascella su tutte le furie. L'ex opinionista di Uomini e donne si è scagliata contro Beatrice Valli dopo aver ascoltato l'intervista che l'influencer ha rilasciato al podcast The Roulette Talk. Da qui il caos. «Sono sincera - ha sottolineato Beatrice Valli - mi merito anche di più del mio successo. Nel senso che io vorrei sempre di più e mi piacerebbe dire tra dieci anni "guarda Bea cosa ti sei creata"». Karina Cascella così, già con il dente avvelenato, ha colto la palla al balzo per esprimere il suo punto di vista senza peli sulla lingua.

Lo sfogo

«Non mi meraviglio più di nulla - ha commentato Karina Cascella -. Ritengo che questo video sia a dir poco imbarazzante per diversi motivi. Il primo è che dal mio punto di vista ma anche da quello di una persona che ragiona in maniera intelligente, quando la notorietà si acquisisce per la partecipazione a un programma molto famoso e non per competenze personali nello specifico, io non credo che la popolarità sia meritata, nel senso che la si merita quando c'è una competenza specifica o hai fatto qualcosa per meritare quella popolarità».

«Quando non c'è niente e viene in automatico solo perché hai partecipato, come me del resto, a un programma famoso dal mio punto di vista, non c'è nessun merito», ha aggiunto. «Ma qui si va oltre, perché lei nel video dice che si merita molto di più ma non dal punto di vista personale.

La rabbia di Karina Cascella

Karina Cascella non condivide per niente le parole di Beatrice Valli soprattutto in riferimento al periodo storico che stiamo vivendo. «Cosa fa di speciale? Nel nostro paese ci sono famiglie in difficoltà e non possono permettersi neanche di mettere il piatto a tavola. E lei e suo marito pubblicano video su Instagram? Questa è pazzia e lo dico qui, io la seguivo anche ma le ho tolto il segui da quando è successo quella cosa con la sorella. Ma perché quali messaggi positivi date? Che tu e l'altra sorella mettete da parte una terza sorella e non la ca**ate proprio? Quali sarebbero i messaggi belli che manda? Ma a noi di Instagram che ci frega?».

«Ci sono delle persone laureate, che hanno fatto tanti sacrifici e si devono sentir dire che meritano di più. In un periodo come questo non si può dire che ci si merita di più quando sei una miracolata che non ha saputo fare altro nella vita se non postare quattro reel su Instagram quando invece gli operatori umanitari nella Striscia di Gaza stanno morendo letteralmente per cercare di salvare delle vite. E noi dobbiamo sentire che tu meriti di più? Tu meriti di andare a raccogliere i pomodori nei campi, che comunque è un lavoro onesto».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Maggio 2024, 17:28

