Kanye West, chi è Chaney Jones: ma la nuova fidanzata sembra... Kim Kardashian

Kanye West inconsolabile. A pochi giorni dalla conclusione della sua love story con Julia Fox, il cantante non si rassegna alla fine del suo matrimonio con Kim Kardshian e si butta tra le braccia di una nuova fidanzata.

Leggi anche > Kanye West e Kim Kardashian, un divorzio complicato: il rapper ha imposto tre condizioni davvero assurde. Ecco quali

Chi è Chaney Jones, la nuova fidanzata di Kanye West

La prescelta si chiama Chaney Jones ed è la copia carbone della (quasi) ex moglie. Curve, abiti attillati in pelle e capelli lunghi corvini: per un attimo sembra di rivedere Kim Kardashian, peccato che la ragazza abbia solo 24 anni e appena 220mila follower.

Un po' modella, un po' influencer, nonostante la giovane età Chaney Jones è anche una donna d'affari, impegnata nella prevenzione dei disturbi mentali nonché direttrice della società di terapia First State Behavioral Health, con base a Los Angeles.

La nuova fiamma starebbe frequentando un master in psicologia del counselling presso la Wilmington University per preservare e migliorare la salute mentale delle persone. "Sento che la consulenza e il trattamento della salute comportamentale sono un'azione sana per tutti. La consulenza può aiutare a migliorare la tua vita quotidiana ", spiega Chaney Jones sul suo sito web.

La coppia è stata sorpresa questa settimana a Miami, dove il rapper è impegnato nella presentazione del suo album Donda 2. I due piccioncini sono stati fotografati mentre facevano shopping da Balenciaga, mano nella mano. Per un attimo i paparazzi del Daily Mail hanno creduto che si trattasse di Kimmy, prima di riuscire a identificare la ragazza. A Kanye West basterà una straordinaria somiglianza con la star di Hollywood a sostituire l'ex moglie?

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Marzo 2022, 21:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA