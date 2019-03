Juventus, lo scoop di Corona: «Party con 60 modelle dopo la sconfitta con l'Atletico, c'era anche Ronaldo»

Ultimo aggiornamento: 17:49

La notizia, se di tale si tratta, avrebbe del clamoroso: i giocatori della, la squadra quasi al completo, avrebbe passato unacon una sessantina di ragazze, quasi tutte modelle o influencer, reclutate «da un noto PR romano». Il tutto la sera del 27 febbraio, ovvero una settimana dopo la sconfitta al Wanda Metropolitano di Madrid contro l’Atletico nell’andata degli ottavi di finale di Champions League.Il gossip, sebbene non ancora confermato, è stato lanciato dal magazine The King, di proprietà di: il party, si legge sul giornale online, si sarebbe tenuto «allo Starhotel Majestic di Torino», con quasi 60 donne, «principalmente influencer o modelle, provenienti da tutta Italia». L’articolo (con tanto di segno 'vietato ai minori') allega anche alcuni screenshot con le presunte conversazioni di alcune di queste ragazze, per organizzarsi in vista della festa, ma anche quella che effettivamente non sembra una coincidenza: diverse ragazze, nelle loro foto e stories di Instagram, si 'taggavano' infatti a Torino o all'hotel in cui ci sarebbe stata questa festa.Nessuna immagine ovviamente del party con i giocatori, ma il dado è lanciato e del gossip targato Corona parla ormai tutta Italia. Lo stesso Corona a Radio Radio ha spiegato la situazione: «Quello che ho scritto è la realtà oggettiva dei fatti», ha detto, aggiungendo che al party c’erano tutti i giocatori della Juve, anche Cristiano Ronaldo («Soprattutto Ronaldo», dice Corona) ma con due assenti eccellenti, «Barzagli e Bernardeschi», per motivi sconosciuti. Corona però specifica: «Non c'è nulla di male nel fare un party». Sempre se c'è stato davvero.