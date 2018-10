Justine Mattera, lo scatto hot e la crisi col marito: «Abbiamo un accordo: non posare più senza mutande»

Lunedì 15 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Nessun addio frae il marito per le fotopubblicate su Instagram. La showgirl, come riportato da Leggo.it , aveva pubblicato dal suo account social, dov’è molta attiva e dove conta circa 250mila follower, uno scatto che la vedeva praticamente nuda mentre era sdraiata su un prato.Sono partite prima le voci che volevano il marito indispettito e poi quelle secondo cui lo scatto avrebbe provocato la separazione: “No, no, non ci siamo lasciati – ha spiegato ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1 - Diciamo che dopo quell'episodio abbiamo trovato un accordo: non posare più senza mutande”.Ad accorgersi delle foto non sarebbe stato lui: “Non è stato lui ad accorgersi della foto ma i suoi amici, che gli hanno detto: “se ha fatto una foto così, immaginati il backstage, chissà cosa avrà fatto”…”.Lei non ha mancato di rispondere: “Che i fotografi fanno un lavoro, ed è un lavoro molto professionale”.