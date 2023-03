Justin Timberlake, la dedica mozzafiato per la moglie Jessica Biel: «Lasciate che vi parli di questa donna»

Una dedica speciale. Justin Timberlake ha omaggiato sua moglie, la bellissima attrice Jessica Biel, in occasione del suo compleanno. Su Instagram, il cantante e attore ha pubblicato una serie di scatti con una dedica al miele. «Lasciate che vi parli di questa donna... lei è la più cazzuta, la più graziosa, il più bel sogno di compagna che avrei mai potuto desiderare» recita nelle prime righe Justin.

La dedica

Poi aggiunge: «E oggi è il suo compleanno! Sono così contentao che sei nata amore mio. E, sono così fortunato che tu abbia scelto di fare questa cosa chiamata vita con me. Invecchi così bene! Ti amo da morire» conclude Justin che testimonia ai suoi follower il profondo amore per sua moglie.

L'amore

Non è la prima volta che i due attori si dichiarano amore pubblicamente. Spesso Justin o Jessica si scrivono post e mostrano quanto il loro matrimonio sia solido e forte, grazie anche ai loro due bambini. Proprio ad ottobre 2022, i due hanno festeggiato 10 anni di matrimonio. E l'hanno fatto in grande stile, partendo per l'Italia. I divi americani si sono sposati nel 2012 in un lussuoso resort salentino, vicino a Savelletri (Brindisi) in Puglia. E, quindi, al rinnovo delle promesse il 19 ottobre '22, sono ritornati in Puglia. Sui social è comparso un post in cui Biel indossava un abito di Giambattista Valli (lo stesso stilista che le firmò l'abito da sposa dieci anni fa).

