«Justin Bieber si è sottoposto al trapianto dei capelli. Nasconde la ricrescita con i cappelli»

di Serena De Santis

Dietro la bellezza, quasi sempre, c'è un trucco. E ad averne uno (sembra) è la star della musica Justin Bieber. Secondo diversi fan e perfino alcuni medici, il cantante si sarebbe sottoposto a un trapianto di capelli per venire incontro a un presunto problema di calvizia. L'indiscrezione è stata pubblicata dal The Mirror, che ha analizzato l'attaccatura dei capelli della star nel corso degli ultimi due anni, nonché la sua passione per la chioma fluente.

Il parere dell'esperto

I suoi capelli folti, secondo il quotidiano inglese, non sono naturali e la sua abitudine di indossare cappelli in pubblico non è altro che una conseguenza del problema. I berretti servirebbero a coprire la ricrescita regolare dei capelli dopo il trapianto. A confermarlo è anche il chirurgo e content creator Gary Linkov: «Quando guardo l'attaccatura dei suoi capelli, a differenza degli anni passati, oggi è molto più piatta. Non ha quella recessione. E quando i capelli sono bagnati, si può vedere la regolarità dell'attaccatura dei capelli, quindi sembra che forse abbia avuto un trapianto», ha sentenziato.

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Maggio 2024, 13:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA