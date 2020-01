Justin Bieber si confessa: «Soffro della malattia di Lyme, svelo tutto nella docu-serie. Tornerò meglio che mai»

Oroscopo di Paolo Fox del weekend

Venerdì 10 Gennaio 2020, 17:53

Dopo un lungo periodo di mistero sul suo stato di salute,ha svelato di essere affetto dalla. Il cantante ha dato la notizia con un post su Instagram in cui ha spiegato che dopo due anni difficili sta “avendo il giusto trattamento che aiuterà a curare questa malattia finora incurabile. Tornerò e meglio che mai”.Justin ha spiegato che darà maggiori dettagli nella docu-serie "Seasons”, online dal 27 gennaio su YouTube: “Molte persone – ha fatto sapere il cante sul social - dicevano che avevo un aspetto orribile, che mi facevo di meth ecc., ma non hanno capito che di recente mi è stata diagnosticata la malattia di Lyme, oltre che una seria mononucleosi cronica che ha colpito la mia pelle, le mie funzioni cerebrali, la mia energia e la mia salute in generale”.