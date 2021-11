Justin Bieber, Hailey compie 25 anni e la dedica è da sogno: «Sei il mio per sempre»

In pochi avrebbero scommesso sul fatto che la loro storia sarebbe durata così tanto. E invece Justin Bibier e Hailey Baldwin stanno insieme da ben 6 anni e si amano più che mai. A fine 2015 iniziarono a frequentarsi e da quel momento non si sono mai lasciati. Anzi per i 25 anni della sua bella moglie, Justin Bibier le ha dedicato un post su Instagram romanticissimo con foto inedite e private della loro vita insieme.

Entrambi giovani, belli, ricchissimi, lui uno dei cantanti più famosi di sempre, lei modella alle prime armi con una famiglia importante alle spalle. Tre anni fa sono arrivate anche le nozze in grande stile e adesso, a distanza di 3 anni dal sì, Justin Bieber e Hailey Baldwin sono più innamorati che mai.



Ieri Hailey Baldwin ha compiuto 25 anni e sono tante le star (da Joan Smalls a Kim Kardashian fino a Kendall Jenner) che hanno celebrato la modella sui social. Gli auguri più dolci sono stati, però, quelli del marito Justin Bieber. «Alla mia festeggiata. Il mio cuore ti appartiene. I miei occhi ti appartengono, le mie labbra ti appartengono. Sono tuo. Sono così fortunato ad essere tuo. Sei il mio per sempre. La mia vita non aveva senso fino a quando non sei diventata mia moglie. Non smetterò mai di amarti, non smetterò mai di abbracciarti, non smetterò mai di proteggerti. Tu, mia regina, sei abbastanza per me e passerò ogni giorno facendoti sentire la regina che sei. Ti amo fino alla fine dei giorni e anche oltre», ha scritto il Justin su Instagram. Una dedica da sogno, corredata da una serie di scatti intimi della loro love story.

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Novembre 2021, 17:51

