Juliana Moreira ha deciso di ridurre il seno. Juliana Moreira ha annunciato che passerà da una taglia quinta alla terza, grazie all’aiuto del chirurgo: “Mi ridurrò il seno. Se una cosa del tuo corpo non ti piace e ti fa soffrire, va cambiata”.

JULIANA MOREIRA E IL SENO CHE CRESCE

Juliana Moreira, che ha da poco affrontato l'intervento, ha raccontato sul social i motivi per cui ha deciso di ridurre la taglia del suo seno: “Sono sicura – ha spiegato - che ci saranno tante mamme come me che magari non trovano il coraggio di farlo a causa di un tabù, ma io credo che se una cosa del tuo corpo non ti piace e ti fa soffrire va cambiata”.

Juliana Moreira è ricorsa per la seconda volta al bisturi del chirurgo per via del dolore alla schiena che le provoca il peso del suo seno: “Lo avevo già ridotto in passato, qualcuno se ne era già accorto, è che continua a crescere. Questo mi crea problemi, come i dolori alla schiena. Ho sempre avuto una quinta coppa D. Dopo la gravidanza sono arrivata anche alla F, mentre vorrei una terza scarsa con coppa C”.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Febbraio 2021, 21:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA