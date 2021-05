Juliana Moreira presa di mira, lo sfogo: «Almeno ridatemi il permesso di soggiorno»

Juliana Moreira presa di mira dai vandali e dai ladri. Sui social la showgirl ha mostrato il vetro rotto del finestrino della sua auto e spiegato di essere stata derubata. Ha lanciato anche un appello perché tra i tanti oggetti personali portati via dalla vettura ce n'è uno importantissimo. «Almeno ridatemi il permesso di soggiorno», ha detto la moglie di Edoardo Stoppa.

Juliana Moreira derubata

Moreira stava lavorando a un servizio fotografico, mentre i ladri le hanno distrutto il finestrino e sono scappati con la borsa della palestra e lo zainetto. Tra i documenti presenti nella borsa della brasiliana anche la patente e il passaporto. «Chiedo a quel c…one che mi ha rubato i documenti di lasciarmi almeno quelli essenziali: la patente, il permesso di soggiorno… se vuoi i soldini prendili tanto li spenderai in medicine», ha detto in preda alla rabbia nelle stories su Instagram.

«Mi ha preso la borsa della palestra con tutte le mie cose, pure il paradenti e lo zainetto con tutti i miei documenti, sono inca…ta nera. Se magari mi segui su Instagram, vedi i miei documenti dentro la borsa, me li puoi lasciare da qualche parte… Giuro che non ti metterò le mani addosso anche se vorrei tantissimo». In un aggiornamento questa mattina la showgirl ha raccontato di essere stata contattata da una persona: «Un ragazzo mi ha contattato su Facebook, si chiama Alvin, è stato carinissimo, ha detto che ha visto il borsone in via Balduccio da Pisa e lo zainetto… Aveva tante cose in mano e ha preso solo lo zaino con i documenti… Ora sono qui a cercare il borsone, dopo ci incontriamo e mi porta i documenti… Io sono qui a cercare, ma se qualcuno ha trovato il borsone. Lui ha detto che c’erano entrambi, lui ha preso solo quello con i documenti ed è già tanto, ma se qualcuno ha trovato anche le altre cose scrivetemi. Stanotte non ho dormito: quando ti derubano è veramente brutto, non lo auguro a nessuno. Bastardi». Infine ha concluso: «Alla fine sono tutte cose materiali, chissenefrega, l’importante è che siamo in salute, stiamo bene, siamo vivi».

