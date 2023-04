Julia Elle, la (vera) storia di Disperatamente Mamma: la bugia sul figlio e gli sms violenti dell'ex. «Io minacciata con un coltello alla gola»

di Redazione web

Julia Elle, 34enne mamma di tre bambini, è nota al pubblico social e non, per essere l'influencer che ha ideato la web serie "Disperatamente mamma" e per avere scritto anche una serie di libri (cinque per la precisione), sempre sul tema maternità. In questi giorni, Julia è al centro dell'attenzione mediatica per una battaglia legale che sta portando avanti contro il suo ex compagno Paolo Paone, accusato di violenza fisica, mentale ed economica. L'influencer ha raccontato la sua verità sulle pagine del Corriere Della Sera.

Bimbo di 4 anni ingoia una moneta, la madre: «Al pronto soccorso volevano fargli mangiare grissini»



«Ho dato la capra di mia figlia alla fiera, ma l'hanno uccisa e fatta alla brace. Adesso gli faccio causa»

Bambino di 4 anni soffoca con i coriandoli, un passante lo salva e sparisce tra la folla. La mamma: «Chi sei, ti devo tutto»

La verità di Julia Elle

Julia Elle ha raccontato: «Quando mi hanno chiesto il primo libro, era il 2017 e venivo da quattro anni drammatici. Scrivere era il mio sogno, ma quando ho capito che dovevo raccontare la mia vita, ero disperata. Avrei dovuto dire: non lo scrivo. Invece, l’ho scritto edulcorato. Ho conosciuto Paolo nel 2013 e dopo pochi mesi sono rimasta incinta, lui mi chiese di abortire ma io non ho voluto e quindi siamo andati a convivere. Da quel momento in poi la violenza è stata un crescendo. Sono riuscita a lasciarlo solo a marzo 2016, ma sono rimasta a casa: non avevo soldi per andarmene. E la sua reazione è stata: se mi lasci, devi ridarmi i soldi spesi per te e la bambina. Sembra assurdo, ma ho pensato: se glieli do, sono libera. Dopo, ho conosciuto l’uomo con cui ho avuto il secondo figlio: credevo che si volesse prendere cura di noi, ma si è tirato indietro. E sono dovuta ritornare da Paolo».

La battaglia di Julia Elle

Alla fine, nel 2017, Julia è riuscita a fuggire da quell'incubo e racconta: «Era una sera d'estate e stavamo mangiando una pizza in cucina, io bevo e poggio il bicchiere sul mobile invece di lavarlo. Lui inizia a urlare che non tengo la casa pulita. Gli dico: "Basta, non ce la faccio". Lui mi punta alla gola il coltello della pizza e minaccia di uccidermi. Il messaggio in cui ne parliamo è allegato alla denuncia dei miei avvocati. Poi, ho conosciuto Riccardo, ci siamo sposati. Ho avuto successo e ho continuato a pagare Paolo: diceva che, se no, mi avrebbe rovinata. L’anno scorso ho smesso di dargli i soldi e lui ha scatenato una campagna mediatica contro di me. Paolo mi aveva costretto a dire che il secondo bambino era suo, facendomi quindi passare da bugiarda anche per ciò che avevo scritto nei miei libri, visto che il maschietto era di un altro uomo».

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Aprile 2023, 13:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA