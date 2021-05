Mourinho, Debora Serracchiani: «A cena con lui o con Mario Draghi? Non ho dubbi...»

Sull’arrivo di Josè Mourinho alla guida della Roma per la prossima stagione calcistica arriva un commento anche da Debora Serracchiani. L’epoca Fonseca si chiude e ad allenare la Roma si prepara Josè Mourinho: “Un grande occasione - ha fatto sapere Debora Serracchiani – uno che può “spaccare”. Andrei a cena con lui invece che con Carlo Draghi…”

Roma, arriva Josè Mourinho. Debora Serracchiani: "Uno che può spaccare!"

Josè Mourinho e Debora Serracchiani

Debora Serracchiani, capogruppo PD alla Camera e tifosa giallorossa, ha commentato a “Un giorno da pecora” l’arrivo Josè Mourinho alla guida della sua squadra del cuore: “E' una grande occasione per la Roma – ha spiegato sulle frequenze di Rai Radio1 - è uno che può “spaccare”, o fa tanto in modo straordinario, oppure non so. Secondo me comunque è un grandissimo allenatore, speriamo bene…”.

A Debora Serrachiani è stato anche chiesto con chi preferirebbe andare a cena fra il nuovo allenatore e il premier Mario Draghi: “Draghi l'ho già conosciuto, Mourinho no quindi scelgo lui. Il presidente mi scuserà...”

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Maggio 2021, 17:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA