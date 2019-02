Jonathan Kashanian e il passato segreto: «Scartato alle fasi finale dei provini di Amici»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Avevo davanti due strade: iscrivermi all’università e fare un percorso tradizionale, oppure cogliere l’occasione di investire diversamente sul futuro”, è diventato noto con la sua partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello, ma prima dell’avventura nella casa di Cinecittàha provato l’avventura ad “”.Alla fine è stato scartato nella fase finale dei provini: “Scelsi la seconda e tentai all’insaputa dei miei genitori di entrare nella scuola di Amici – ha fatto sapere in un’intervista a “Oggi” - Eravamo in migliaia fuori dagli studi, poi diventammo sempre meno. Beppe Vessicchio ne scelse soltanto 20. Di quei venti la De Filippi ne scelse 12 e 8 furono scartati, tra loro c’ero io”.Poi la “provocazione” della reclusione nel reality Mediaset e vittoria finale: “Pensavo: mi piacerebbe andarci, potrei portare un po’ di vita in quella casa”.Lo scorso anno ha preso parte all’Isola: “Veniamo da un anno intero in cui il genere è stato spalmato in tutta la programmazione. Canale 5 ha proposto un reality dopo l’altro”.