Asia Argento e Fabrizio Corona: «Ci siamo visti e lui mi ha stesa sul letto. Salvata dalla depressione»

continua a far parlare di sé non solo per la brillante carriera da, ma anche per le sue relazioni sentimentali. Il, noto in tutto il mondo per il ruolo diin The Big Bang Theory, da qualche tempo ha presentato, sui social, la sua nuova fiamma: si chiamaed ha, statunitense ma nato in Belgio nel 1975, può vantare una carriera molto longeva, iniziata con la partecipazione alla serie tv Pappa e Ciccia, ma anche una lunga lista di fidanzate molto in vista. Nella serie tv che lo ha consacrato al grande pubblico di tutto il mondo, The Big Bang Theory, il personaggio di Johnny Galecki era il fidanzato di Penny, interpretata da: l'amore sul set divenne presto amore anche nella vita reale. Dopo due anni di fidanzamento, i due colleghi sono rimasti comunque ottimi amici, per la gioia dei fan della serie.Nel 2012aveva iniziato una relazione, durata due anni, con un'altra collega,. Oggi, però, l'attore ha deciso di frequentare una ragazza decisamente più giovane di lui:modella, attrice e attivista per i diritti degli animali. Da qualche mese, sugli account Instagram di entrambi, avevano iniziato a comparire alcune foto di Johnny e Alaina. La prima uscita ufficiale, però, è arrivato solo lo scorso weekend, in occasione dei People's Choice Awards 2018.